Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Governo corta benefícios na ADSE"

- "Rui Vitória recusa dizer se cumprimenta Jesus"

- "Sporting: Lage poupa titulares na Taça de Portugal"

- "Sporting: Direção iliba claque no fogo de Alvalade"

- "FC Porto: Danilo pára por tempo indeterminado"

- "Violência Doméstica: Mulher presa por drogar e violar a ex-namorada"

- "Ano judicial arranca com greves e protestos"

- "Chaves: Violento incêndio mata paraplégico e cão fica de guarda nas ruínas"

- "Hospitais sem verbas para tratar hepatite C"

- "Resende: 'Ilustre Casa' de Eça de Queiroz à venda por 990 mil euros"

Jornal de Notícias:

- "Crianças diabéticas forçadas a picadas por falta de dispositivo"

- "Bens essenciais sobem acima da inflação"

- "Trotinetas elétricas sem fiscalização"

- "FC Porto: Pepe à vista no jogo da Taça com o Leixões"

Público:

- "Plano para tornar casas mais eficientes falhou em toda a linha"

- "Banca: Tem 50 mil euros no banco? Um guia para o que o fisco vai ficar a saber"

- "Educação: Só o PS diz não ao fim do 2.º ciclo do ensino básico"

- "Bruxelas dá mais tempo a Londres e já admite 'Brexit' em julho"

- "Montenegro ou Rio? Marques Mendes diz que ganham os dois"

- "Captar imagens com drones só com autorização prévia"

- "Portugueses não sabem ler informações sobre saúde"

- "Futebol: Nunca o FC. Porto cedeu com esta vantagem na liga" (edição do Porto)

- "Turismo: Em Lisboa há uma African Tour para lembrar que a escravatura existiu" (edição de Lisboa)

- "Reportagem: Azevedo, Campanhã: Viagem ao Porto esquecido onde 'Cristo não passou'"

- "Ambiente: A China está a emitir mais cloro e isso está a destruir a camada de ozono"

Jornal i:

- "Grande entrevista ao Bastonário dos Advogados [Notes:Guilherme Figueiredo] : 'Há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres'"

- "PSD em ebulição. Quem está contra e quem está a favor das diretas"

- "Construção envolta em suspeitas: Ministra diz que sede da PJ não foi recebida pelo Estado"

- "Polémica em Braga: Câmara que Eco Parque; proprietários de terrenos falam em 'confisco'"

- "Os esplêndidos tormentos de René Crevel. Um dos livros do ano"

- "Finanças Pessoais. Como proteger o seu dinheiro em dez passos"

- "Fisco vai ter acesso a contas com mais de 50 mil euros já este ano"

- "Enfermeiros angariam 400 mil euros e não põem greve de parte"

- "Brexit. Bruxelas prepara-se para estender prazo para saída do Reino Unido"

Negócios:

- "Fernando Rocha Andrade [Notes:antigo secretário de Estado dos Asssuntos Fiscais] : 'Ceder aos professores corresponde a subir IVA em um ponto"

- "Governo faz balanço 'favorável' das PPP na Saúde"

- "Fiscalização: Regulador quer multas mais elevadas para os transportes"

- "Paul Smith, presidente da CFA Institute: 'vai ser mais fácil acreditar em charlatões'"

- "Política: Marcelo recebe hoje Montenegro e PSD prepara-se para a batalha"

- "As fintas do Ronaldo das Finanças no Eurogrupo"

Record:

- "Vieira pede títulos a Lage: Presidente exige ambição até final da época"

- "Sporting: Doumbia: Acordo entre clubes está fechado"

- "FC Porto: Danilo arrisca um mês de fora"

- "Futsal: Benfica-Braga (3-0): Bis na Taça da Liga"

O Jogo:

- "Pepe força estreia: Paragem de Maxi e Danilo convida à entrada do central frente ao Leixões"

- "Sporting: Keizer perde como Peseiro"

- "Benfica: Futuro nas mãos de Lage"

- "V. Guimarães: SAD pretende despedir Tallo com justa causa"- "Ntcham volta à lista do FC Porto"

A Bola:

- "Um milhão para segurar Mathieu: Leões acionaram cláusula de renovação do francês até 2020"

- "Benfica: Mudanças na equipa B e formação"

- "FC Porto: Danilo tem 'final four' em risco"

- "Benfica: Tiago Dantas renova até 2023"

- "Futsal: Águia levanta Taça da Liga"

