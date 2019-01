Homem de 65 anos encontrado morto em Moura, há suspeitas de homicídio

Um homem de 65 anos foi hoje encontrado morto com uma faca junto ao corpo num terreno nas imediações do Monte Grande dos Machados, no concelho de Moura (Beja), havendo suspeitas de homicídio, disse fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem foi encontrado morto pelo filho, que alertou as autoridades através do 112.

A fonte da GNR adiantou à agência Lusa que "há suspeitas de homicídio", tendo sido solicitada a intervenção da Polícia Judiciária, que esteve no local e está agora a investigar o caso.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja referiu que o alerta para "uma situação de doença súbita" foi dado às 17:55, tendo sido mobilizados operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Moura e uma viatura de Suporte Imediato de Vida de Moura.

Lusa