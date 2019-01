Assinado hoje contrato para desenvolver turismo de natureza em Monchique

O Governo assina hoje, em Monchique, um contrato para o desenvolvimento de programas de turismo de natureza, cultural e criativo, e para a recuperação de percursos pedestres e cicláveis afetados pelo incêndio do ano passado.

Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, indicou que o contrato vai disponibilizar cerca de 480 mil euros “para a recuperação de alguns percursos afetados pelo incêndio, e ampliação da rede de percursos pedestres e cicláveis, bem como o desenvolvimento de projetos de turismo”.

“É um projeto que foi apresentado na sequência dos incêndios que aconteceram em Monchique [em agosto de 2018], que foi desenvolvido com várias entidades e que vai ser implementado no terreno até ao final deste ano”, indicou Ana Mendes Godinho.

O projeto “Revitalizar Monchique – O Turismo como Catalisador” é liderado pela Região de Turismo do Algarve e apoiado financeiramente pelo Turismo de Portugal, visando dar um novo impulso ao setor do turismo da natureza em Monchique, com a recuperação e criação de novos trilhos pedestres, a valorização de produtos endógenos e a promoção externa.

De acordo com a governante, o apoio disponibilizado pelo Governo pretende "alargar e criar mais oferta turística, associada aos percursos pedestres e cicláveis na serra de Monchique, mas também outros programas integrados de turismo de natureza, cultural e criativo".

O contrato vai ser assinado entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo do Algarve, a Associação Almargem e o município de Monchique (distrito de Faro), no âmbito do programa Valorizar, destinado a apoiar e valorizar o turismo nos territórios de baixa densidade, numa sessão que será presidida pela secretária de Estado do Turismo.

Além da assinatura do contrato em Monchique, Ana Mendes Godinho participa, em Faro, em sessões organizadas pelo Turismo de Portugal, de divulgação dos instrumentos financeiros e de formação para as empresas de turismo, no âmbito do programa BEST, destinado a capacitar as empresas de turismo nas áreas de sustentabilidade, de presença digital, de inovação e de formação de recursos humanos.

