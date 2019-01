Cerca de 15% dos pensionistas portugueses em risco de pobreza em 2017

Cerca de 15% dos pensionistas portugueses encontrava-se em risco de pobreza em 2017, um valor ligeiramente acima da média europeia (14,2%), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia.

De acordo com o relatório publicado esta terça-feira, com dados relativos a 2017, cerca de um em cada sete pensionistas na União Europeia encontrava-se em risco de pobreza, isto é, com um rendimento equivalente abaixo da linha de pobreza definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente, mas os valores variam entre os 7% em França e os 46% na Estónia.

Portugal encontra-se sensivelmente a meio da tabela, no 15.º posto, com uma taxa de risco de pobreza entre os pensionistas de 15,1%, o que representa ainda assim um recuo de quase um ponto face a 2016 (quando a taxa era de 16%), e uma aproximação à média europeia (cuja taxa subiu de 13,8% em 2016 para 14,2% em 2017).

