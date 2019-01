Cristina Gatões é a nova diretora nacional do SEF

O Governo designou hoje Cristina Gatões para diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), substituindo no cargo Carlos Moreira, que avançou com um pedido de exoneração "por motivos pessoais".

"Cristina Gatões é atualmente diretora nacional adjunta do SEF, iniciando funções como diretora nacional no dia 16 de janeiro de 2019", refere um comunicado do gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é inspetora coordenadora superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

Cristina Gatões vai substituir Carlos Moreira, que foi nomeado para o cargo em 09 de outubro de 2017, com o comunicado a referir que o atual diretor do SEF avançou com um pedido de exoneração por motivos pessoais.

A nova diretora nacional foi também diretora regional do Norte e do Centro do SEF.

Cristina Gatões foi ainda chefe do Departamento Regional de Emissão de Documentos, responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação e inspetora, cargos desempenhados na Direção Regional do Centro, tendo sido igualmente inspetora no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa.

Lusa