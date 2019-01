Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Ataque no Egas Moniz. Assalto milionário a hospital: Ladrões levam 300 mil euros em aparelhos"

- "30 mil euros por mês: Filipe Vieira aposta em treinador 'low cost'"

- "Senhorios só querem rendas durante cinco anos"

- "Guerra ao líder do PSD: Confiança sujeita a voto secreto"

- "Dragão disputa Taça no Mar: Sérgio Conceição deixa avisos à equipa"

- "Mónaco e Zenit na corrida: Varandas só vende Acuña por 20 milhões"

- "'Ode triunfal': Censurado poema de Fernando Pessoa"

- "Troia: deslizamento de arriba destapa esqueleto humano"

- "Rep. Centro Africana: Militares estiveram 50 horas aos tiros"

Público:

- "May Day: Theresa amarrou-se ao seu 'Brexit' e pode cair com ele [Notes:Análise] "

- "O caso da Ode Triunfal: Alunos com 17 e 18 anos não podem ler o poema?"

- "PSD: Opositores a Rui Rio acreditam que moção de confiança chumba se voto for secreto"

- "Vara será o único na prisão por tráfico de influência"

- "Tribunal de Contas apurou ilegalidades na AICEP"

- "Renamo escolhe novo líder na primeira eleição a sério"

- "O cante alentejano nos arredores de Washington D.C."

Jornal de Notícias:

- "Hélis de emergência proibidos de aterrar durante a noite em dez hospitais"

- "Armando Vara ganha três dias por mostrar vontade de se entregar"

- "Dia B: Câmara dos Comuns vota hoje acordo de saída do Reino Unido da União Europeia"

- "Conceição espera jogo perigoso frente ao Leixões"

- "Benfica: Vieira confirma Lage como técnico até ao final da temporada"

- "Sporting: Russos metem Acuña na rota do Zenit ainda em janeiro"

- "Conselho Nacional do PSD em dia de trabalho gera coro de críticas"

- "Bombeiros: Sapadores ameaçam Governo com fecho de quartéis"

- "Ano judicial: Pacto de Marcelo na gaveta e protestos em agenda"

- "Porto Editora: Poema de Pessoa cortado por abordar pedofilia"

- "Transporte: Mudanças de paragens no Porto afetam 20 mil pessoas"

Jornal i:

- "Como vai ser o dia-a-dia de Armando Vara na prisão de Évora"

- "PSD: Apoiantes de Montenegro falam em golpada de Rui Rio"

- "Reportagem na SNS 24: A linha que faz mais de seis mil diagnósticos por dia"

- "Vendas da Jerónimo Martins sobem para 17 mil milhões"

- "Entidade reguladora quer avaliar risco de radioatividade na água"

- "Conselheiro de Trump pediu planos para atacar o Irão"

- "Burlas no arrendamento online quase duplicaram em 2018"

- "PGR confirma: Construção da sede da PJ está a ser investigada"

Negócios:

- "IRS deixa reformados com cortes nas pensões"

- "Reino Unido decide hoje se vira costas à União Europeia"

- "Minoritários do BPI vão mais além na ação contra o Caixabank"

- "PSD decide quinta-feira entre Rio e Montenegro"

- "Aeroportos: Groundforce considera ter licença válida para o Montijo"

- "Ações: 'Shorts' na bolsa de Lisboa batem máximos de um ano"

- "Indústria: Mondeléz discorda de taxas para reduzir sal ou açúcar"

- "Agroalimentar: Amy's volta a prometer criar 600 empregos na Feira"

Record:

- "Sporting resiste ao ataque do Benfica: Doumbia vai ser mesmo leão"

- "V. Guimarães-Benfica: 'Sinto-me confortável a trabalhar a este nível', Bruno Lage"

- "Leixões-FC Porto: 'Dizem-se muitas barbaridades', Sérgio Conceição"

- "Aves-Sp. Braga: Jogo para Marafona"

- "V. Setúbal: Sílvio assina até 2020"

A Bola:

- "'Senti no olhar deles que ia ser o líder', Bruno Lage foi confirmado como treinador e recordou primeiro contacto com os jogadores"

- "Leixões-FC Porto: Conceição desconfia e pede cautelas"

- "Sporting: Acuña está (mesmo) de saída"

- "Entrevista Álvaro Braga Jr: Muitas histórias têm 40 anos"

- "Campeonato de Portugal: Casa Pia: Saiba tudo sobre o processo Rúben Amorim"

O Jogo:

- "'Quero ficar muito mais tempo', Casillas abre a porta à quinta época no Dragão"

- "Leixões-FC Porto: Suspense por Pepe"

- "Sporting: Raide por Kévin Rodrigues"

- "Benfica: Vieira: Lage foi '1.ª opção'"

- "Aves-Braga: Ryller vai a exame"

