A dois dias do conselho nacional extraordinário do PSD, Mota Amaral anunciou que os apoiantes de Rui Rio vão levar a votos um requerimento que obriga os conselheiros a assumirem perante todos, na reunião, se querem voto secreto ou de braço no ar, para decidir a moção de confiança apresentada pelo líder do Partido.

Os apoiantes de Luís Montenegro falam em métodos estalinistas.