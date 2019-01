Tribunal anula despedimento coletivo de 21 funcionários do Casino da Póvoa de Varzim

Os trabalhadores do Casino da Póvoa de Varzim que viram o Tribunal do Trabalho de Barcelos anular o despedimento coletivo de que foram alvo em 2014 apresentaram-se hoje ao trabalho. No entanto foram dispensados. O Casino não os reintegra e já recorreu da decisão judicial.