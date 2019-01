UGT sugere "norma travão" para evitar abusos no período experimental dos trabalhadores

A UGT foi ouvida pelo grupo de trabalho, que foi constituído no parlamento, para discutir as alterações à lei laboral. Sério Monte, secretário-geral adjunto da central sindical, disse que o alargamento do período experimental para 180 dias faz sentido.

No entanto, sugeriu uma alteração à lei, proposta pelo governo, para evitar abusos por parte das empresas.