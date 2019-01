Maria Luís Albuquerque critica eventual recusa do voto secreto no Conselho Nacional do PSD

Maria Luís Albuquerque disse esta quarta-feira que uma eventual recusa do voto secreto no Conselho Nacional do PSD, que se realizará amanhã no Porto, pode ser lida como uma tentativa de condicionamento.

A deputada social-democrata considerou ainda que convidar Luís Montenegro para participar na reunião seria um sinal de espírito democrático.