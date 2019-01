Mesa da Assembleia vai validar ficheiro informático que regista presença dos deputados

Os secretários da Mesa da Assembleia da República vão, a partir desta quarta-feira, validar o ficheiro informático que regista a presença dos deputados, no final do plenário.

A ideia partiu da Mesa do Parlamento e foi homologada pelo presidente Eduardo Ferro Rodrigues, com a concordância de todos os partidos, na conferência de líderes que reuniu esta quarta-feira de manhã. Foram também definidos critérios para o caso de haver algum erro no registo.

Assim, a partir de agora, um deputado que queira alterar o registo, para corrigir uma presença ou uma falta mal assinalada, terá de pedir ao líder parlamentar do partido para confirmar essa alteração.