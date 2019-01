Primeiro-ministro alerta para riscos de 2019

O primeiro-ministro quer evitar que a dispersão de votos à esquerda faça o PS perder as eleições. Num almoço na Associação 25 de Abril, António Costa foi confrontado com várias posições contra uma maioria absoluta e acabou a elogiar a geringonça. Sobre o futuro do país, advertiu para os riscos, dizendo que é preciso ter cautela.