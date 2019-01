Apreendida cocaína no aeroporto de Lisboa dissimulada em gel para tratamento estético

Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto de Lisboa com elevada quantidae de cocaína escondida na bagagem, suficiente para a venda ilícita de pelo menos 25 mil doses daquela droga, revelou hoje a Polícia Judiciária.



Segundo a PJ, na posse do detido, de 38 anos, a cocaína foi transportada desde um país da América do Sul para Lisboa na bagagem, dissimulada em gel redutor normalmente utilizado em tratamentos estéticos.



A droga havia sido previamente sujeita a um complexo tratamento laboratorial de modo a dificultar a sua deteção e identificação por parte das autoridades policiais, sendo que apenas após a realização de exames pelo Laboratório de Polícia Científica da PJ foi possível determinar que efetivamente se estava na presença de cocaína.



A detenção do passageiro, ocorrida na semana passada, verificou-se no controlo que é exercido regularmente aos movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, destinado a prevenir a entrada de droga em Portugal e em outros países europeus, através dos aeroportos internacionais.



O arguido, de 38 anos de idade, foi submetido a interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

A investigação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ e teve a colaboração da Autoridade Tributária.

Lusa