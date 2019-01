A ministra da Saúde, Marta Temido, mostrou-se esta quinta-feira convicta que o trabalho do parlamento sobre a Lei de Bases da Saúde "vai permitir melhorar" vários aspetos da proposta do Governo. As declarações foram feitas à saída de um encontro com o Partido Socialista.

A deputada do PS, Jamilda Madeira, disse que o partido não está disponível para ir ao encontro de propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde que sejam predadoras do SNS e favoreçam os privados.