O Inquérito às Condições Socioeconómicas dos Estudantes do Ensino Superior em Portugal, que a TSF consultou, revela que os alunos portugueses do ensino superior são os estudantes europeus com mais horas de aulas por semana.

Em média, têm 21 horas de aula, igual à Polónia, enquanto a média europeia é de 17 horas. Na Suécia têm 10 horas e na Noruega 13 horas.

Esta será a principal razão para haver menos trabalhadores-estudantes - apenas 22,3% têm um trabalho regular durante todo o ano letivo.