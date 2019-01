Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:



Correio da Manhã:

- "PJ na pista do FC Porto no assalto ao Benfica: Pirata dos mails detido na Hungria"-

"Vara na cadeira livra filha do processo Marquês"

- "Esperança de milagre no resgate de Julen"

- "Conselho Nacional: Batalha jurídica na confiança a Rio no PSD"

- "Feirense-Sporting (0-2): Dérbi nas 'meias' da Taça"

- "CR7 entrega trofeu à Juve"

- "Força Aérea: 'Contas de merceeiro' permitem corrupção"

- "Enfermeiros sobem pressão sobre Governo"

- "Em avião da TAP: Cadela morre em voo de Lisboa ao Brasil"

Público:

- "Mais de 20% dos alunos de Beja e Faro chumbam no 1.º ciclo"

- "Face oculta: Vara pode pedir para cumprir pena em casa daqui a ano e meio"

- "Robôs ameaçam 1,1 milhões de empregos em Portugal"

- "Benfica: Hacker dos emails foi detido na Hungria"

- "Bactéria que destrói o olival detetada em Vila Nova de Gaia"

- "'Brexit': Até quando irá Theresa May sobreviver?"

- "Entrevista -- Pedro Duarte: votação por braço no ar no PSD seria a "morte política de Rui Rio"

- "PSD: Conselho nacional já depôs dois líderes: Pinto Balsemão e Mota Pinto"

Jornal de Notícias:

- "Hacker do Benfica suspeito de piratear sistema da Justiça"

- "Vara já cumpre pena que diz ser injusta"

- "Crise no PSD: Rio em vantagem sem voto secreto"

- "Sporting: Leões fazem o pleno dos grandes nas meias da Taça"

- "Mortes no trabalho estão a aumentar e sábado é o pior dia"

- "'Brexit': May sobrevive e tem três dias para apresentar plano B"

- "Porto: Só a STCP não será forçada a trocar a Baixa pelo Dragão"

- "Saúde: Enfermeiros decidem hoje novas greves cirúrgicas"

- "Direito de resposta: 'Bastonária [Notes:dos enfermeiros] aumenta salários à socapa'"

Jornal i:

- "'Montenegro deve ser o líder sem qualquer dúvida'

- Conceição Monteiro, histórica militante do PSD, recebeu ex-líder parlamentar em sua casa e deu-lhe o seu apoio"

- "Enfermeiros têm 420 mil euros para nova greve. Reunião de hoje é decisiva"

- "May resiste e procura solução para o Brexit. Bruxelas à espera"

- "O que se passa com o polo norte magnético? Ciência procura respostas"

- "SEF faz ataque a tráfico humano: Romenos são escravizados no Alentejo"

- "Caso dos e-mails: PJ foi à Hungria e deteve hacker depois de fazer buscas em sua casa"

Negócios:

- "Sociedades de investimento vão entrar na promoção imobiliária"

- "BEI [Notes:Banco Europeu de Investimento] afasta-se da guerra entre Brisa e credores"

- "Robôs podem obrigar 1,8 milhões de portugueses a mudar de emprego"

- "Altice Portugal abre a porta a saídas voluntárias"

- "Energia: Catroga diz que rendas excessivas são um mito"

- "Oferta pública: Science4You falha entrada em bolsa, mas despede-se com um 'até já'"

- "Regulação: CMVM impõe limites à venda de CFD a investidores"

- "Cristina Casalinho fica no IGCP com equipa reforçada"

Visão:

- "12 cidades que brilham: Como planear fugas perfeitas e baratas com os conselhos dos melhores guias"

- "Justiça: O que acontece a quem mata em legítima defesa?"

- "PSD: Os bastidores da guerra laranja"

- "Revolut e Google: A revolução que faz tremer a banca"

- "Futebol: As histórias portuguesas do campeonato saudita"

Sábado:

- "Dores nas costas: Causas, efeitos e sete tratamentos inovadores"

- "Ministério Público investiga caso das viagens ao Euro 2016: Montenegro suspeito de falsificação"

Record:

- "Feirense-Sporting (0-2): Bombas na Feira: Golões de Wendel e Bruno Fernandes garantem meias-finais"

- "Hacker dos emails detido em Budapeste: Águia admite perdão parcial se pirata disser quem lhe pagou"

- "FC Porto: 'Foco de Militão está no FC Porto', afirma o empresário"

- "SP. Braga: Dyego Sousa protegido para o jogo com o Sporting"

- "Aves. Inácio no lugar de Mota"

- "Taça da Ásia: Paulo Bento e Queiroz em grande"

A Bola:

- "À bomba: Golaços de Wendel e Bruno Fernandes colocam leão nas meias"

- "Benfica: PJ detém 'hacker' suspeito do roubo dos 'emails'"

- "Fejsa difícil para amanhã"

- "FC Porto: 'Militão está focado em ganhar títulos"

- "Aves: Inácio rende José Mota"

- "Dakar: 'Isto é de loucos', Filipe Fernandes, o navegador português que até dorme no carro"

- "Itália: Sempre ele: Ronaldo resolve Supertaça e conquista primeiro título da Juventus"

O Jogo:

- "Taça cheia: Leão garantiu última vaga nas meias-finais onde já estavam Benfica, Braga e FC Porto"

- "FC Porto: Hernâni tem proposta para renovar"

- "Benfica: Hacker detido na Hungria"

- "Aves: Inácio rende José Mota"

- "Ronaldo agarra Supertaça"

Com LUSA.