Márcia Roque nomeada presidente da Administração Central do Sistema de Saúde

Márcia Roque foi esta quinta-feira nomeada pelo Governo para o cargo de presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS, IP), em substituição de José Carlos Caiado.

Licenciada em Economia, Márcia Roque assumia desde 2017 o cargo de vogal executiva do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, tendo anteriormente sido administradora nos Centros Hospitalares Lisboa Norte e Médio Tejo e na Administração Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, refere um comunicado do Governo.

Para a presidência do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi nomeado António Taveira Gomes, que assumia desde 2016 a direção clínica desta unidade hospitalar.

Estão também em curso as nomeações dos conselhos de administração de 15 estabelecimentos hospitalares que cessaram o mandato a 31 de dezembro de 2018, segundo uma nota do Conselho de ministros.

A nomeação de conselhos de administração do setor empresarial do Estado é um processo descrito na lei, que envolve a consulta à CRESAP e ocorre, habitualmente, no primeiro trimestre do ano seguinte, uma vez que o fim dos mandatos coincide com o ano civil.

De acordo com o regime legal, os conselhos de administração dos estabelecimentos hospitalares que cessaram o mandato devem permanecer no exercício de funções até à designação dos novos titulares, com exceção dos casos de renúncia ao cargo, que produz efeitos no final do mês seguinte ao da sua apresentação.

Lusa