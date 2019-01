Ministério da Saúde quer 25 hospitais com unidades de hospitalização domiciliária até ao fim do semestre

O Ministério da Saúde quer 25 hospitais com unidades de hospitalização domiciliária até meio do ano. Uma medida com muitos apoios, mas a falta de recursos humanos e o receio de desinvestimento nos hospitais, são as grandes preocupações.