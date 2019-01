"Batalha jurídica" sobre voto de moção de confiança a Rui Rio

A decisão sobre o voto secreto ou braço no ar na moção de confiança de Rui Rio está nas mãos do conselho de jurisdição do PSD. Em cima da mesa estão propostas contrárias sobre a forma como deve ser votada a moção. Pedro Pinto, líder da distrital de Lisboa, defende que de acordo com as regras do partido teria que ser voto secreto. Mas nem Rio nem o presidente da mesa tomaram uma posição sobre a questão jurídica.