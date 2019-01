Eduardo Cabrita inicia roteiro pelo país para debater descentralização e segurança interna

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, inicia hoje o “Roteiro MAI”, que decorrerá até ao início de abril, com as 23 Comunidades Intermunicipais e áreas Metropolitanas, informou o Ministério.

Com estas reuniões, o Ministério da Administração Interna (MAI) pretende promover um debate alargado e aprofundado, com todos os presidentes de Câmara do país, sobre os temas que marcam a área da Administração Interna, como a Segurança Interna, Proteção Civil e Descentralização.

O “Roteiro MAI” conta também com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.

As duas primeiras reuniões têm lugar na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, em Santarém, e na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar.

Lusa