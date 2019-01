Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:



O Jornal Económico:

- "Sucessão de Pedro Marques agita PS"

- "João Pereira Coutinho vende SIVA sem receber um euro"

- "Violação de segredo de Estado precipitou detenção de 'hacker'"

- "Lesados: Seguradora Zurich recusa pagar erros dos gestores do BES"

- "Crise no PSD: Rio confiante, em noite de alta tensão no conselho nacional"

- "Americana Oracle a caminho do parque Lionessa em Matosinhos"

- "Propinas garantem 10 milhões de euros por ano ao Técnico"

Correio da Manhã:

- "Tabelas do IRS dão folga nos salários"

- "Militares portugueses em Batalha contra máfias"

- "Pirata dos mails vive em bairro pobre mas tem advogados de luxo"

- "Vara é o preso 49 na cadeia de Évora"

- "Benfica: desvantagem não preocupa treinador"

- "Leão de Keizer aposta no 2.º lugar"

- "FC Porto: Sérgio Conceição ataca árbitros"

- "PJ investiga roubo de vídeo sexual no INEM"

- "Dafundo pais mortos com caçadeira ao lado"

Público:

- "Impostos representam quase metade do valor de uma casa"

- "Abuso sexual: Os homens também são vítimas e há 146 que já receberam ajuda"

- "PSD: Rio recebe o inesperado apoio de Luís Filipe Menezes"

- "Lello avalia compra de primeira edição dos Lusíadas"

- "Advogado de Snowden defender hacker do Football leaks"

- "Toro y Moi abraça o presente para nos pôr a dançar [Notes:ípsilon] "

Jornal de Notícias:

- "Estado falha nos apoios aos cuidados continuados"

- "Cada vez mais crianças de seis anos no pré-escolar"

- "Hacker Rui Pinto invoca leis europeias para obter imunidade"

- "PSD: Noite marcada pelo apoio de Menezes a Rui Rio"

- "Cirurgias: Greve em suspenso até ao final de janeiro"

- "F.C. Porto: Conceição pede critério na escolha de árbitros"

- "Benfica: Lage acredita que terá equipa forte em Guimarães"

- "Futebol: Campeonato e duas taças jogam-se só entre os quatro grandes"

Jornal i:

- "Grande entrevista a Rui Santos, o jornalista mais polémico da televisão: 'Os clubes têm sede de controlar a AR, os tribunais, a comunicação social'"

- "Microplásticos: O que são e como podemos acabar com eles?"

- "PSD: 'Se Rui Rio fizesse discursos contra Costa como fez contra Montenegro, hoje não estávamos aqui'"

- "Enfermeiros avançam com nova greve: uma região em cada dia da semana"

- "Corrida ao armamento: Donald Trump quer sistema antimísseis à la Reagan"

- "Cinema: Saoirse Ronan e Margot Robbie falam sobre "Maria, Rainha dos Escoceses"

Negócios:

- "Governo vai medir risco de corrupção em novas leis"

- "Antiga Pescanova de Mira ganha nova vida"

- "As profissões em que os robôs estão a roubar empregos"

- "Mercadona vai abrir ao domingo em Portugal"

- "Comércio: Despejados pela Adidas deixam dívidas de 12 milhões"

- "Autarquias: 41 câmaras municipais já recusaram a descentralização"

- "Investimento: O que falta à bolsa de Lisboa para ter mais empresas?"

- "Maria Anderson de Sousa Tavares: 'A poesia da minha mãe mete medo às pessoas'"

- "Parques de Sintra: Licença para conservar"

- "As crónicas de Manuel S. Fonseca e Paragrafino Pescada: A semana de Manuel Falcão"

A Bola:

- "Disco pirata: Segunda volta da Liga arranca ao som da detenção do 'hacker' suspeito do roubo dos 'emails'"

- "Sporting: Doumbia já trabalha na Academia"

- "FC Porto: Éder Militão a caminho do Real Madrid"

- "Ted Smith faleceu há 30 anos: Deu a Taça Latina ao Benfica e acabou a viver numa 'roulotte'"

- "Dakar: A consagração dos heróis"

Record:

- "Só dá Félix: Novo menino de ouro da Luz no centro das atenções"

- "Sporting: Ilori ainda é possível"

- "Chaves-FC Porto: 'Espero fazer 2.ª volta melhor do que a 1.ª"

- "Nacional-SP Braga: Abel Ferreira e o castigo: 'Vou ver os jogos com algemas'"

- "Treinadores: A polémica dos cursos: Dez anos para chegar ao 4.º nível"

- "Open da Austrália: João Sousa passa à 3.ª"

- "Basquetebol: Manuel Fernandes, Presidente da Federação: 'Sporting vai ajudar imenso'"



O Jogo:

- "Sexta a fundo: Três primeiros arrancam para a segunda volta com testes fora de casa"

- "Sporting: Yaya Tourré deseja 'boa sorte' a Doumbia"

- "Cyberduna: Extradição decidida nas próximas horas"

