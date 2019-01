Moção de confiança a Rui Rio aprovada com quase 60% dos votos

Ao fim de quase 11 horas de reunião do Conselho Nacional do PSD, a moção de confiança a Rui Rio foi aprovada por quase 60% dos conselheiros. Numa votação feita por voto secreto, Rio mantém-se como líder do PSD depois de um encontro marcado pela discussão sobre a forma como devia ser votada a moção.