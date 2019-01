Montenegro fala hoje aos jornalistas em hotel de Gaia

Montenegro reagirá nessa altura à aprovação da moção de confiança à direção de Rui Rio, com quase 60% de votos favoráveis do Conselho Nacional.

Há uma semana, Luís Montenegro desafiou Rui Rio a convocar eleições diretas antecipadas e assumiu disponibilidade para se candidatar à liderança do PSD.Rio rejeitou o repto de antecipar as eleições -- completou no domingo metade do seu mandato, um ano -- mas pediu ao órgão máximo do partido entre Congressos que renovasse a confiança na sua Comissão Política Nacional.

Depois de dez horas de reunião, a moção foi aprovada com 75 votos a favor, 50 contra e um nulo.