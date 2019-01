De acordo com as autoridades, o alerta foi dado às 6h00. O fogo começou num prédio devoluto e o receio que as chamas alastrassem a outros edifícios obrigou à retirada de 26 pessoas.

O incêndio já está em fase de rescaldo como explicou ao repórter da SIC, Nelson Mateus, o comandante dos Sapadores de Coimbra, José Ventura.