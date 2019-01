Catarina Martins foi à Brandoa lembrar que os passes estão  mais baratos e pedir mais transportes  

A coordenadora do BE, Catarina Martins, elogiou a medida orçamental negociada com o Governo para a descida do preço dos passes de transportes públicos, mas defendeu que deve ser acompanhada de mais investimento para haver mais meios disponíveis. O partido recusa a ideia de estar já em campanha, mas no discurso sobra o destaque para o que o bloco alcançou na legislatura.