Seis meses depois do homicídio de Luís Grilo, a SIC voltou à localidade onde vivia o casal e encontrou uma peça que faltava à investigação da Polícia Judiciária.

A cama onde o triatleta foi assassinado e que tinha desaparecido esteve até agora em casa de um vizinho.

Mas não é tudo, sabe-se agora que havia um quinto seguro de vida no nome de Luís Grilo. A principal suspeita do crime, Rosa Grilo, ficaria com a casa paga e receberia 400 mil euros se o marido morresse.