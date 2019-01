Guarda prisional agredido à cabeçada por um visitante em Paços de Ferreira

Um guarda prisional agredido hoje de manhã na cadeia de Paços de Ferreira foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros, disseram à Lusa os bombeiros locais.

Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o guarda terá sido agredido "com uma cabeçada" por um visitante da prisão, durante a hora de visitas, que começa pelas 10:00, tendo sido assistido no local pelos bombeiros e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Contactada pela agência Lusa, fonte do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira confirmou apenas a existência de "um problema" envolvendo um guarda prisional, que "já está resolvido".



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado às 10:57 e foram mobilizadas para o local uma ambulância dos Bombeiros de Paços de Ferreira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Lusa