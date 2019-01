Rio diz que discurso do Governo assenta na estratégia de "vender ilusões"



Rui Rio diz que o Governo se limita a vender ilusões neste ano eleitoral. O Presidente do PSD surgiu pela primeira vez depois do Conselho Nacional Extraordinário no Congresso da Madeira, onde criticou o discurso que considerou de "enganos" e "meias verdades".