Agentes e carros apedrejados durante protesto dos habitantes do bairro da Jamaica

Cerca de 200 moradores do bairro da Jamaica, no Seixal, subiram a pé a avenida da Liberdade, em Lisboa, ao final da tarde, o que levou a polícia a mobilizar dezenas de agentes para controlar o grupo.

Imagens de videoamador mostram a polícia a acompanhar os habitantes do bairro, que estão descontentes com os confrontos de ontem no Seixal.

O grupo chegou ao final da tarde ao Marquês do Pombal, depois de ter estado a manifestar-se no Terreiro do Paço, em frente ao Ministério da Administração Interna.