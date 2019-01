Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Recibos verdes arriscam multa até 500 euros"

- "Gémeos combatem em África"

- "Escândalo Espírito Santo: Generais angolanos perdem 439 milhões"

- "Mortalidade infantil subiu 26% no último ano"

- "Pirata recusa dar segredos à PJ"

- "Gedson: Bruno Lage ignora talento"

- "Vara partilha cela com PSP homicida"

- "Trabalhadores dos 'call centers' esquecidos"

Público:

- "Ocasio-Cortez: Porque é que os republicanos estão obcecados com esta congressista?"

- "Socialistas pressionam Costa para nacionalizar CTT"

- "Economia: Abrandamento mundial é prenúncio de nuvens negras para Portugal"

- "Dados desatualizados do INE dificultam programas de rendas acessíveis"

- "Jaime Gama consultor de produtora de cannabis"

- "Ainda há falhas no combate à violência doméstica"

Jornal de Notícias:

- "Taça da Liga: Segurança Máxima em Braga"

- "Fatura da água será mais cara em tempo de seca"

- "Feira: Pequenas fogaceiras dão brilho a tradição secular"

- "F.C Porto: Manafá é o terceiro reforço de janeiro"

- "Mercado: Assédio a futebolista do Leixões motiva conflito entre Salvador e Vieira"

- "Bruno de Carvalho investigado por corrupção"

- "Hacker: Portugal desconhece colaboração com França e Suíça"

- "IRS: Famílias recebem menos em 2020"

- "Cadeias: Dois guardas prisionais agredidos"

- "Aeroporto do Montijo faz disparar negócio das casas de luxo"

Jornal i:

- "Quanto custa criar um filho em Portugal"

- "Portugal continua a ter poucas condenações por violência doméstica"

- "Rio pede estabilidade para trabalhar e acusa Governo de enganar portugueses"

- "O regresso dos Skunk Anansie: 'Já não somos miúdos mas há uma raiva no som que se mantém'"

- "Gripe pior para idosos: Última sexta-feira teve pico de ida às urgências"

- "Cada contentor sua sentença: Roupa doada pode ir para caridade, reciclagem ou exportação"

- "Brexit: May apresenta hoje plano B para saída ordenada"

- "Vai comprar carro novo? Saiba qual é a melhor solução"

Negócios:

- "Manuel Pizzaro [Notes:Alto Comissário da Convenção Nacional da Saúde] : 'A troika acabou com a autonomia dos hospitais'"

- "Disparidade salarial não passa na concertação social"

- "Investidor privado: Vale a pena mudar de banco?"

- "Simulações IRS: Famílias com filhos voltam ao salário anterior a Gaspar"

- "Crédito à habitação: CGD duplica prazo da taxa fixa para 30 anos"

- "Banca: Carlos Tavares pode acumular funções no Montepio"

- "Automóvel: EDP vai apostar em carregadores para os condomínios"

- "Banca: Antigos gestores do BES recusam culpa e apontam falhas de outros"

A Bola:

- "Supermercado: Benfica de olhos postos no futuro"

- "FC Porto garante Manafá"

- "Sporting sobe parada por Borja"

O Jogo:

- "Manafá vale por dois: FC Porto reforça laterais com defesa do Portimonense"

- "Sporting: Acuña quer o Zenit"

- "Benfica: Conheça as ideias de Lage"

- "Braga: Pedreira é trunfo na Taça da Liga"

Record:

- "Sporting luta por Acuña: 20 milhões do Zenit não convencem"

- "Águias querem 100 milhões pelo 'naming' do Estádio"

- "FC Porto: Manafá é reforço"- "Braga: Raul Silva recuperado"

- "Boavista-Portimonense (0-2): Bis de Wellington"

- "Taça da Ásia: Irão de Queiroz segue em frente"

- "Ténis: João Sousa nos 'quartos'"

- "Distritais: Mais de 7 mil no Tirsense-Lousada"

Com LUSA.