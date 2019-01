Protesto contra o óleo de palma no gasóleo

A associação ZERO manifestou-se hoje junto à representação da Comissão Europeia, em Lisboa, pela proibição do uso de óleo de palma no gasóleo.

A associação ambientalista lembra o impacto negativo que a produção de óleo de palma está a ter, com a devastação de vastas áreas de floresta tropical.