Quatro detenções e agentes feridos em protesto contra ação policial no bairro da Jamaica

Depois do protesto junto ao Ministério da Administração Interna contra a ação policial no bairro da Jamaica, no Seixal, alguns dos manifestantes seguiram para a Avenida de Liberdade, onde o jornalista Diogo Torres deu conta da detenção de quatro pessoas.

O jornalista da SIC falou ainda com o comissário da PSP, Tiago Garcia, que fez um balanço da manifestação: agentes ligeiramente feridos e danos causados em viaturas.