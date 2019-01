Três feridos em acidente no IP4 que obrigou a corte da via 

Três feridos é o resultado de uma colisão no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, Vila Real, que obrigou ao encerramento temporário da via, segundo hoje fonte da GNR.



A fonte da GNR disse que se tratou de uma colisão entre dois automóveis, que ocorreu ao quilómetro 79 e da qual resultaram três feridos.



O IP4, na zona do acidente, foi cortado temporariamente ao trânsito nos dois sentidos para as operações de retirada das vítimas, de retirada das viaturas e de limpeza da via.



As alternativas são a Estrada Nacional 15 (EN15) e a Autoestrada 4 - Túnel do Marão.



O alerta para o acidente foi dado às 7:11 e para o local foram mobilizados 13 operacionais e seis viaturas, entre bombeiros, INEM e GNR.

Lusa