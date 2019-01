Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:



Correio da Manhã:

- "Créditos ruinosos dão prémio a banqueiros"

- "Tiros e pedradas na Baixa de Lisboa"

- "Pai de 'pirata' fala ao CM: 'O meu filho vive do 'Football Leaks', não é um criminoso'"

- "S. Mamede de Infesta: Colisão provoca 2 mortos e 5 feridos"

- "Marcelo dá voz aos camionistas"

- "Corrupção na Força Aérea: 'Fazíamos montes com notas na mesa', diz sargento em tribunal"

- "Em Portugal: Surto de gripe é dos mais fortes da Europa"

- "Clássico na Taça da Liga: Uma final chegar à final"

- "Sporting: Raphinha no lugar de Diaby"

- "Anfitrião: Sp. Braga quer fazer a festa"

Público:

- "Brexit: Theresa May não tem plano B nem saída para o impasse"

- "Estado teria de pedir autorização a Bruxelas para entrar nos CTT"

- "Mário Nogueira [Notes:secretário-geral da Fenprof] : 'Costa meteu na cabeça que guerra com docentes dá votos'"

- "Ledman rescindiu com II Liga e quer indemnização"

- "Estado tem de reclamar os terrenos da Arrábida"

- "Paulo Mota Pinto ameaçado de 'destituição' do cargo"

- "Tomás Correia despede o antigo número dois do Montepio"

- "A história de um confronto na Avenida da Liberdade"

- "Televisão: Conan O'Brien vai ser reduzido a metade"

- "Saúde: Demência vascular é mais comum em Portugal do que a doença de Alzheimer"

- "Música: Os 16 temas concorrentes ao Festival da Canção já se podem ouvir por aí"

Jornal de Notícias:

- "Esmagados por autocarro sem travões"

- "Hacker dos e-mails suspeito de espiar governantes"

- "Amor à camisola na cidade rival"

- "Futebol: Primeiro jogo com público em Portugal foi há 130 anos"

- "Caixa perdeu 1200 milhões [Notes:de euros] em 46 empréstimos de alto risco"

- "Lisboa: Tiros e pedras na Baixa em protesto do Bairro da Jamaica"

- "Trabalho: Triplicam despedimentos nas grandes empresas"

- "Festival da canção: Marlon e os Calema entre 16 candidatos"

- "Ronaldo quer entrar no tribunal pela garagem"

- "Porto: Hotel de charme na antiga sede dos dragões nos Aliados"

Jornal I:

- "Estes 26 milionários têm tanto dinheiro como 50% da população mundial"

- "PSD: Mota Pinto enfrenta pedido de destituição por 'ferir prestígio do partido'"

- "CTT não fecham mais postos no país"

- "Saiba se vai receber mais dinheiro com novo IRS"

- "Mortalidade infantil: Portugal está a meio da tabela europeia"

- "Brexit: Theresa May tenta sobreviver com a mesma receita"

Negócios:

- "Auditoria à gestão 2000-2015: Como se abriu um enorme buraco na Caixa"

- "Novo Banco acelera venda de malparado"

- "Garantias do BBP ajudam défice em ano de abrandamento"

- "Indústria: Savannah suspende candidatura de mina de lítio a PIN"

- "Entrevista, Azad Zangana: 'Dívida portuguesa está atrativa'"

- "Alojamento local: Câmaras já cobram água mais cara. Regulador incentiva"

- "Private Equity: Atena lança novo fundo para investir 75 milhões [Notes:de euros] a dez anos"

Record:

- "A primeira final: Águias e dragões dão pontapé de saída na cimeira dos grandes"

- "Polémica: Benfica indignado com nomeação de delegado que é sobrinho de Reinaldo Teles"

- "Sporting: Kévin Rodrigues avança"

- "Ciclismo: Tiago Machado: 'Estamos cá para impedir tetra do FC Porto na Volta'"

- "Sp. Braga: 'Ambição inabalável'"- "Ronaldo: Falha penálti"

O Jogo:

- "Benfica-FC Porto: A idade de ouro: A 12.ª edição, a Taça da Liga atinge o seu ponto alto"

- "'Bruno Lage. 'Queremos mais bola e mais domínio'"

- "Sérgio Conceição: 'Mudanças no Benfica são bem visíveis'"

- "Sporting: Bruno envolvido no caso Cashball"

- "Braga: Salvador pede semana de festejos"

A Bola:

- "Clássico Eterno: Primeiro confronto foi em 1931, hoje é o 240.º com uma final em mente"

- "Sporting: SAD quer Euro18 milhões a pronto por Acuña"

