"Já se fala no interior do PSD que Passos Coelho pretende ser candidato à liderança"

Carlos César disse esta terça-fiera que, no interior do PSD, já se fala no regresso de Passos Coelho. No debate semanal com Pedro Santana Lopes, o socialista defendeu que essa terá sido uma das razões para a antecipação de Luís Montenegro.