Manuela Moura Guedes analisou o "Três em Linha", um programa do Governo de apoio à natalidade e que apresenta "medidas iguais" ao CDS, já propostas no Parlamento, onde foram rejeitadas. Para a comentadora da SIC, "um país envelhecido faz com que o PIB seja mais baixo e custos com saúde são maiores".