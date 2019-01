O Governo apresentou no dia 11 o projeto de financiamento para o Hospital Central do Alentejo. Manuela Moura Guedes considera que o projeto “já foi prometido tantas vezes” e por isso não passa de uma estratégia para as eleições legislativas que se realizam este ano.

No espaço de comentário do Jornal da Noite “A Procuradora”, Manuela Moura Guedes diz que o projeto “faz parte de um pacote de hospitais prometidos”.