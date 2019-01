No espaço de comentário "A Procuradora", a comentadora da SIC falou sobre as propinas no ensino superior e o possível fim das mesmas. Manuela Moura Guedes não concorda com o fim das propinas, a comentadora diz que “a gratuitidade dos serviços corresponde sempre a que alguém tenha de pagar e normalmente as receitas são através dos impostos”.

Manuela Moura Guedes considera injusto que “todos os alunos, sendo pobres e ricos, tenham de pagar por alunos que têm condições para pagar o seu ensino”.