Os “blockbusters” andam por aí...

Steven Spielberg está na origem industrial e mitológica da idade moderna dos “blockbusters”: o seu “Tubarão” mudou conceitos de espectáculo e também formas de gestão do mercado cinematográfico. Produzido há 43 anos, o filme tornou-se um clássico incontornável na história de Hollywood.

“Toy Story” (1995), de John Lasseter, recorda-nos que um dos capítulos fundamentais dos “blockbusters” tem a ver com a área da animação, em especial os desenhos animados digitais — com chancela dos estúdios Pixar, este filme ficou para a história como a primeira longa-metragem inteiramente digital.

Em 1939, o conceito de “blockbuster” ainda não existia. Mas é um facto que o cinema era um fenómeno eminentemente popular, de dimensões superiores às actuais. Desse ano, precisamente, “E Tudo o Vento Levou”, de Victor Fleming, surge como um título fundamental: uma saga da Guerra Civil americana, com o par Clark Gable/Vivien Leigh.

Este Verão, um dos destaques na área dos “blockbusters” será “Homem Formiga e a Vespa”, de Peyton Reed — mais uma proposta dos estúdios Marvel, centrada no super-herói que pode variar a sua dimensão, transformando-se num ser quase microscópico... Com Paul Rudd no papel central, contracenando com os veteranos Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.

Na história dos “blockbusters”, outra marca universal que marcou as últimas décadas é a saga de “A Guerra das Estrelas”. O mais recente episódio, “Star Wars: Os Últimos Jedi” (2017), de Rian Johnson, já está disponível em Blu-ray.

* Banda sonora: “Lawrence da Arábia” (1962), de David Lean

> “Ouverture”, Maurice Jarre