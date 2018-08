Cinema romeno propõe invulgar história de amor

“Ana, Meu Amor”, de Calin Peter Netzer, é o relato intimista de uma invulgar história de amor, especialmente marcada por dilemas ligados à sexualidade e também por conflitos entre personagens de diferentes gerações — este é mais um significativo exemplo das tendências realistas do mais recente cinema romeno.

Embora muito ligado à comédia, quer como actor, quer como realizador, Guillaume Gallienne explora, agora, em “Maryline”, as componentes dramáticas da história de uma jovem que tenta a sua carreira como actriz. No papel central, surge a talentosa, e muito pouco conhecida, Adeline d’Hermy.

No DVD, o primeiro destaque vai para “Linha Fantasma” (2017), de Paul Thomas Anderson, o filme com que Daniel Day-Lewis anunciou o fim da sua carreira de representação. Somos levados a descobrir o universo secreto de um criador de moda e, em particular, a enigmática relação que estabelece com a sua mulher e musa — nesse papel, Vicky Krieps é uma notável revelação.

O mestre japonês Kenji Mizoguchi (1898-1956) pode ser, agora, redescoberto através da edição de uma caixa de DVD com nove títulos da sua filmografia. Para além de alguns dos seus filmes mais lendários — com destaque para “Contos da Lua Vaga” (1953) e “Os Amantes Crucificados” (1954) — encontramos também vários momentos menos conhecidos do seu trabalho; entre estes, está incluído o seu filme final, “Rua da Vergonha” (1956), uma crónica dramática sobre as personagens de um bordel. A maior parte dos títulos agora editados surge em cópias restauradas.

* Banda sonora: “Han Solo: Uma História de Star Wars” (2018), de Ron Howard> “Spaceport”, John Powell