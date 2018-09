Dois filmes portugueses marcam a actualidade

A produção cinematográfica portuguesa continua a ter uma presença significativa no panorama das estreias. Esta semana, dois títulos chegam às salas escuras:

“Mariphasa”: no ambiente soturno de um complexo industrial desactivado, Sandro Aguilar encena os destinos de uma galeria de personagens à deriva; com António Júlio Duarte, Albano Jerónimo e Isabel Abreu.

“O Espectador Espantado” [foto]: um inquérito sobre a experiência da sala escura que o realizador Edgar Pêra transfigura numa celebração surreal sobre os fascínio das imagens e sons do cinema; com depoimentos de Eduardo Lourenço, Augusto M. Seabra e Guy Maddin, entre outros.

“Boom For Real: A Adolescência tardia de Jean-Michel Basquiat” evoca as origens novaiorquinas do trabalho de um grande e trágico artista “underground” — recorde-se que Basquiat faleceu em 1988, contava apenas 27 anos. A realização é de Sara Driver.

Entretanto, prosseguem as reposições de grandes clássicos do cinema francês, esta semana com destaque para “O Prazer” (1952), de Max Ophüls, e “French Cancan” (1954), de Jean Renoir.

No DVD, é também a produção francesa que surge em evidência, através de mais duas edições de trabalhos de Agnès Varda. Entre os títulos que passam a estar disponíveis, inclui-se o documentário “Murs Murs”, rodado em Los Angeles em 1981.

* Banda sonora: “Fim de Semana Alucinante” (1972), de John Boorman

> “Rueben’s Train”, Eric Weissberg e Steve Mandell