O cinema celebra a chegada do homem à Lua

“O Primeiro Homem na Lua” é o filme realizado por Damien Chazelle depois de “La La Land” (2016): uma celebração dramática da chegada do homem à Lua e, mais concretamente, da figura de Neil Armstrong, o astronauta que pisou em primeiro lugar a superfície lunar — com Ryan Gosling no papel de Armstrong.

Glenn Close surge, desde já, apontada como séria candidata a uma nomeação para o Oscar de melhor actriz graças à sua interpretação em “A Mulher”, de Björn Runge: um drama intimista centrado na mulher de um escritor (Jonathan Pryce) distinguido com o Nobel da literatura.

Emir Kusturica continua a construir uma obra marcada pelos conflitos dos Balcãs. Com a sua assinatura, já podemos ver ou rever em DVD “Na Via Láctea” (2016), uma parábola poética e política em que o próprio Kusturica contracena com Monica Bellucci.

Também em DVD, já está disponível “O Círculo” (2017), baseado no romance homónimo de Dave Eggers, um retrato perturbante do poder de manipulação de uma grande firma tecnológica. Com Emma Watson no papel central, a realização pertence a James Ponsoldt.

* Banda sonora: “Rattle and Hum” (1988), de Phil Joanou

> “All I Want Is You”, U2