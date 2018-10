Maldição de Halloween regressa ao cinema

Foi em 1978 que John Carpenter realizou o primeiro “Halloween”, sobre os crimes de Michael Myers, um assassino mascarado que assombra uma pequena cidade americana. Agora, David Gordon Green prolonga a história, homenageando aquele que é um ensaio clássico sobre o medo e um dos grandes filmes de culto do género de terror.

“A Revolução Silenciosa” evoca a revolta do povo húngaro, em 1956, contra a presença da URSS no seu país — as personagens centrais são estudantes da Alemanha de Leste, solidários com os húngaros. É mais um exemplo crítico e pedagógico de memória histórica, com assinatura de Lars Kraume.

Estreia fundamental no ano de 2018 no mercado português, “Custódia Partilhada” já pode ser visto em DVD — realizado pelo francês Xavier Legrand, estamos perante um caso modelar de um cinema psicológico capaz de expor as convulsões de um divórcio litigioso.

Também em DVD, já está disponível “The Florida Project”, de Sean Baker, retrato de um grupo de personagens que vivem num motel situado nas imediações do Disney World — é um misto original de drama e comédia que, além do mais, valeu a Willem Dafoe uma nomeação para melhor actor secundário.

* Banda sonora: “O Submarino Amarelo” (1968), de George Dunning > “All You Need Is Love”, The Beatles