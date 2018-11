Michael Moore assina filme contra Donald Trump

“Fahrenheit 11/9” é, de uma só vez, um retrato de grande contundência crítica da presidência de Donald Trump e uma reflexão sobre o funcionamento dos media — através do seu novo documentário, Michael Moore discute, enfim, o funcionamento do sistema bipartidário dos EUA.

Foi a Rami Malek que coube a difícil tarefa de interpretar Freddie Mercury (1946-1991), o lendário vocalista dos Queen. Com realização assinada por Bryan Singer, “Bohemian Rhapsody” é um retrato íntimo de Mercury, desembocando na apoteose do concerto do Live Aid, em 1985.

O cineasta francês Stéphane Brizé continua a analisar as convulsões sociais do seu país. Com o filme “Em Guerra”, propõe uma crónica sobre um conflito numa fábrica que pode vir a ser encerrada, apesar da resistência dos trabalhadores — Vincent Lindon volta a ser o protagonista de eleição de Brizé.

Numa iniciativa conjunta da Casa da Imprensa e do cinema Ideal, realiza-se uma Mostra de Cinema cujo objectivo principal é a celebração da arte fotográfica. O programa inclui títulos sobre Robert Frank, Robert Mapplethorpe ou Gérard Castello Lopes — todos os filmes estão também a chegar ao mercado do DVD.

* Banda sonora: “Fahrenheit 9/11” (2004), de Michael Moore > “Rockin’ in the Free World”, Neil Young