Steve McQueen reinventa o "thriller" clássico

Viola Davis, Michelle Rodriguez e Liam Neeson são alguns dos nomes que integram o elenco de “Viúvas”, uma história de cariz policial que vai adquirindo uma perturbante dimensão trágica — é o novo e brilhante filme de Steve McQueen, com todas as previsões a apontar para a sua presença forte nos próximos Oscars.

“Histórias de uma Vida”, de Jean Becker, propõe uma evocação dos tempos imediatamente posteriores à Primeira Guerra Mundial (1914-18) — através de um oficial que investiga um crime cometido por um soldado, Becker traça um fresco de uma época marcada por muitas traumas individuais e colectivos.

Com “Segredos e Mentiras”, Mike Leigh arrebatou a Palma de Ouro de Cannes/1996 — o filme, um elaborado drama familiar, está de volta aos ecrãs, permitindo-nos redescobrir o singular talento de um cineasta fortemente marcado pela tradição realista do cinema britânico.

Steve Coogan e Rob Brydon continuam a percorrer países e a fazer roteiros gastronómicos. Aí está o exemplo de “A Viagem a Espanha” (2017), que Michael Winterbottom dirige com elegância e humor — é uma novidade no mercado do DVD.

* Banda sonora: “Os Amigos de Alex” (1983), de Lawrence Kasdan - “A Whiter Shade of Pale”, Procol Harum