Palma de Ouro de Godard já está nas salas

O trabalho de Jean-Luc Godard, paciente e requintado, reflectindo sobre as heranças trágicas do século XX e os efeitos da globalização no mundo de imagens e sons, prossegue com “O Livro de Imagem”. Consagrado no Festival de Cannes deste ano, o filme chega às salas portuguesas em paralelo com as reposições, em cópias digitais restauradas, de dois clássicos de Godard: “O Acossado” (1959) e “Pedro, o Louco” (1965).

Paolo Sorrentino continua a observar, entre a caricatura e o drama, as convulsões da sociedade italiana. Com “Silvio e os Outros”, propõe nada mais na menos que um retrato de Silvio Berlusconi — uma vez mais, Toni Servillo, seu actor fetiche, é o protagonista.

“Parque Mayer”, de António-Pedro Vasconcelos, celebra a herança estética e simbólica de uma das mais genuínas formas de expressão popular: o teatro de revista. Com Francisco Froes, Daniela Melchior e Diogo Morgado, o filme tem como pano de fundo histórico os primeiros tempos do Estado Novo e da censura salazarista.

“Mónica e o Desejo” (1953), “A Máscara” (1966) e “Cenas da Vida Conjugal” (1972) são alguns dos títulos incluídos num ciclo de homenagem a Ingmar Bergman (1918-2007). O evento inicia-se em Lisboa, alargando-se depois a Porto, Braga e Setúbal.

* Banda sonora: “Nova Vaga” (1990), de Jean-Luc Godard - “Distant Fingers”, Patti Smith