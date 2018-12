Associação Amigos Improváveis ajuda a acabar com a solidão dos idosos

Nesta altura do ano, mais do que noutras, fala-se muito de solidão, um mal que afeta cada vez mais portugueses, sobretudo idosos. Para ajudar a combater o abandono em que se encontram tantos reformados, isolados e sem família, nasceu a Associação Amigos Improváveis. Para já só atua em Lisboa e Algés, mas se houver mais voluntários, a associação pretende alargar os seus serviços a outros pontos do país.