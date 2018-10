A sua conta bancária é a mais indicada para si?

"Quanto custa manter a minha conta aberta?", "Quanto tenho de pagar pelo meu cartão multibanco?", "Tenho de pagar para levantar dinheiro?"

São perguntas que, certamente, já lhe passaram pela cabeça.

Escolher a conta que melhor se adequa às nossas necessidades e condições financeiras implica uma pesquisa exaustiva e, convenhamos, pode ser uma verdadeira dor de cabeça analisar ao pormenor os preçários de cada banco. É uma tarefa cansativa.

A nova plataforma online do Banco de Portugal dá uma ajuda. A ferramenta, disponível no Portal do Cliente Bancário, compara 93 comissões, a partir dos dados de quase 200 instituições bancárias. A análise pode ser feita por instituição de crédito ou por serviço. Os preços que surgem no comparador são as comissões máximas praticadas pelos bancos. Já incluem o imposto que tem de pagar.

Comissões de manutenção da conta: eis um dos serviços onde as diferenças entre instituições de crédito são muito significativas.

Existem vários bancos que não cobram comissões de manutenção. É o caso da maioria das instituições online. Por outro lado, as contas mais caras podem custar-lhe mais de 100 euros por ano.

Abrir e manter uma conta de depósito à ordem na sucursal em Portugal do Bank of China pode significar uma despesa de 124,80€ por ano. O mesmo se abrir uma conta do mesmo tipo no Banco Português de Gestão. Mas serão poucos os portugueses que têm conta nestes bancos.

Entre os maiores bancos nacionais, o Santander é o que cobra mais por este tipo de serviço: 65,32€ por ano.

Mais um exemplo: os cartões de débito ou crédito.

No comparador do Banco de Portugal, a anuidade passou a chamar-se 'Disponibilização de cartão'. É uma obrigação das instituições europeias.

A ferramenta permite-lhe saber quais são e quanto custam os três cartões mais vendidos por cada banco.

Dos chamados 'cartões multibanco', o mais caro é o BB Visa Electron e Maestro, da sucursal em Portugal do Banco do Brasil. Tem uma anuidade de 31,20€.

O cartão de débito Electron Contactless da Caixa Económica Montepio Geral pode custar-lhe, por ano, 29,12€ e o Visa Electron da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras pode chegar aos 15,60€.

Quanto aos cartões de crédito, o Banco do Brasil volta a surgir no topo da lista. O mais caro, o BB Visa Electron e Maestro - Conta Corrente Rede Visa e Mastercard, pode chegar aos 31,20€ por ano.

Segue-se o Electron Contactless, da Caixa Económica Montepio Geral, cuja anuidade por ir até 29,12€.

O terceiro na lista é o VISA Electron, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, que pode custar 20,80€ por ano.

O comparador de comissões pode ser muito útil, por exemplo, se quiser descobrir qual a maneira mais em conta de pedir um caderno de cheques no seu banco; quanto custa fazer uma transferência ou levantar dinheiro ao balcão. Vai poder saber com detalhe quanto custa a mesma operação bancária no balcão, na internet ou por telefone.

Bastam cinco minutos de pesquisa para que evite gastar, quem sabe, centenas de euros.

Pode consultar aqui o comparador.