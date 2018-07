Hoje nos jornais

Títulos da imprensa de hoje:

Correio da Manhã:

- "Robles escapa a imposto Mortágua"

- "Tribunal valida herança para UNICEF"

- "Ronaldo já trabalha em Turim"

- "Benfica só vende Jota por 40 milhões"

- "Peseiro exige mais reforços"

- "Kouyaté é prioridade do dragão"

- "Filho de ex-líder angolano assume homossexualidade"

- "Mais de 1.500 presos em casa libertam espaço nas cadeias"

- "Ex-atleta do Sporting morre em colisão"- "Eunice Muñoz celebra 90 anos"

Público:

- "Guerra de preços na ADSE reabre conflito com privados"

- "Bloco votou por maioria permanência de Robles na Câmara de Lisboa"

- "Vaga de calor: Dias de 40 graus e noites tropicais deixam país em alerta"

- "Especialistas pedem que SNS seja poupado 'a cortes cegos'"

- "Futebol: São campeões da Europa, mas só alguns chegarão ao topo"

- "Empresas centenárias: Esta casa de papel nasceu antes da república e resiste para contá-lo"

- "A crónica de Eduardo Sá: 'O que falta às mães é um verdadeiro sindicato'"

Jornal i:

- "Marcelo vai vetar lei que dá direito de preferência a inquilinos"

- "Robles: BE enfrenta furacão interno e a culpa é de um prédio de Alfama"

- "Portugal com alerta laranja com temperaturas a cima dos 40ºC"

- "Sporting: Nove candidatos na corrida à liderança"

- "Verão: A moda das bolas-de-berlim para emagrecer; Viagem ao melhor da Grande Lisboa; Passeios pelos chafarizes das Janelas Verdes à Fonte Santa"

Negócios:

- "Melhoria do emprego dá folga orçamental"

- "Preço de Robles era o dobro da média na freguesia"

- "7%: Taxa de desemprego em maio: Há quase uma década que não havia tanta gente a trabalhar"

- "Governo diz que descida do IVA da energia ainda não está fechada"

- "DHL Parcel faz ataque aos CTT nas encomendas"

- "Galp atenta a novos projetos no Brasil"

- "Banca: Estado pode voltar a ser acionista de banco que vendeu"

- "Bolsa: Namoro entre investidores e tecnológicas chegou ao fim?"

- "# Os mais poderosos de 2018"

Jornal de Notícias:

- "Calor extremo deixa país em alerta"

- "Metade das câmaras ajuda alunos com livros e material"

- "Ricardo Robles sai de cena e Medina segura acordo com o BE"

- "Aveiro: Homem morto à facada por vizinho nas escadas de prédio"

- "Porto: Faltam ruas para receber nomes de figuras ilustres"

- "Ensino: Pais contestam notas após greves às avaliações"

- "Ronaldo: Adeptos da Juve pedem a Champions no primeiro treino"

- "Contrabando: Máfias escravizam estrangeiros na apanha da ameijoa"

A Bola:

- "Sporting negocia Renan"

- "Tudo sobre o mercado dos leões: Montero, João Mário, Rafael Leão, Ekdal, Lucas Pérez, Rúben Ribeiro"

- "Bruno Fernandes vai ser o 10 de Peseiro"

- "'Benvenuto' - Ronaldo bem acolhido em Turim"

- "FC Porto: Sevilha dá Euro20M por Aboubakar"

- "SC Braga: Ebuhei 'KO' - SOS Milos"

- "João Filipe protegido por Euro30milhões"

- "Seleção sub-19 - Campeões em festa"

O Jogo:

- "Caça ao monstro - Dany Mota, avançado português que defrontou Favilli, aconselha rapidez nas negociações"

- "Diogo Leite blindado"

- "Sub-19 - Segredo está na prática"

- "Benfica: Vieira dá mais um ano a Jonas"

- "Ebuehi para seis meses e deixa direita em obras"

- "Sporting: Pressão alta por Slimani"

- "Hamburg pede 3MEuro por Ekdal"

Record:

- "À procura de um lateral"

- "Benfica: Grave lesão de Ebuehi leva águia ao mercado"

- "Nigeriano será operado ao joelho esquerdo e só regressa em 2019"

- "Rui Vitória forçado a cortar três nomes na lista da Champions"

- "Paulo Autuori. 'Benfica mudou muito'"

- "Sporting: Grupo de sócios pede convergência entre listas"

- "Treinador dos sub-23 - Luís Martins com baixa psicológica substituído por José Lima"

- "FC Porto: Diogo Leite renova até 2023"

- "Sub-19: Loucura - Taça chegou a Lisboa"

- " Ronaldo já trabalha na Juve"

Com LUSA