Hoje nos jornais

Público:

- "Notas baixas nos exames tiram 5000 alunos às universidades"

- "Pensões: Aumento extra chega hoje a 1,6 milhões de reformados"

- "Bastonário denuncia 'lei da rolha' no Santa Maria"

- "Estado aceita renegociar contrapartidas com Airbus"

- "Peritos arrasam proposta do Governo para o mar"

- "Navio italiano devolve à Líbia 108 resgatados no Mediterrâneo"

- "Sérgio Sousa Pinto: O político que obrigou o país a discutir o direto dos gays"

- "Genética: A lebre-ibérica guarda um 'fantasma' do passado"

Jornal i:

- "País enfrenta vaga de calor abrasador"

- "Habitação: Bairro de Alfama ultrapassa os quatro mil euros por metro quadrado"

- "Catarina Martins recua em toda a linha e admite 'erro de avaliação'"

- "Verão: Há festa na cidade. Em Mirandela há música luz e... bombos"

- "Opinião: Carlos Carreiras teme o fim da linha Lisboa Cascais"

- "Futebol: A gloriosa odisseia dos jogadores portugueses lá fora"

Negócios:

- "Donativos ao PSD disparam em 2017"

- "Marcelo pode travar negócio da Fidelidade"

- "Auditoria de Centeno custou um milhão à Caixa"

- "Preços das casas chegam a subir 90% em Lisboa"

- "Energia: Super Bock ainda mais 'universal' após saída do BPI"

- "Correios: CTT superam metas da reestruturação"

- "Altri compra a metade que lhe faltava da EDP Bioelétrica"

- "DefinedCrowd passa teste e reforça equipa em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Consumo de água subiu em ano de seca extrema"

- "Preço das casas dispara no centro histórico"

- "Rio aperta Costa e quer explicações sobre Tancos"

- "Rui Moreira admite problemas na recolha de lixo no Porto"

- "Vaga de assaltos a carros de marca BMW só para roubar volantes"

- "Finanças: Dívida tem a maior queda desde a adesão ao euro"

- "Mafioso sequestrou dono de barco para traficar droga"

- "Desporto: Suplemento Volta a Portugal ao pormenor"

- "Liga: Época começa no Estádio da Luz a 10 de agosto"

- "F.C Porto Aboubakar interessa ao Sevilha"

Correio da Manhã

- "Rendas das casas sobem 1,15%"

- "PJ e Fuzileiros resgatam vítima da máfia em alto-mar"

- "Bloco votou contra mansarda de Robles"

- "Património dos mais ricos duplica em 15 anos"

- "Benfica acelera solução do caso Jonas"

- "Campeões ensinam novo gesto a Marcelo"

- "Pais em alerta total para vaga de calor"

- "Captura de sardinha proibida às quartas"

A Bola

- "Solução Salvio - Rui Vitória pensa no argentino para lateral-direito"

- "Bas Dost volta aos golos"

- "Ferrari na lista (do FC Porto)"

- "A dança com Marcelo"

- "Sporting é tabu para Gelson"

O Jogo

- "West Ham veio por Brahim"

- "Ingleses estiveram ontem no Porto para levar o argelino"

- "Sevilha confirma interesse em Aboubakar"

- "Bruno e Vieira riscados", "Ex-presidente e ex-vice suspensos por um ano

- "Vieira aperta Salvio"

Record

- "Bas Dost sempre matador", "Holandês foi titular ao fim de oito dias, fez golo da vitória e esteve em bom plano"

- "Schmeichel e André Cruz com João Benedito", "Frederico Varandas foi o primeiro a formalizar candidatura"

- "Rúben Dias na montra"

- "João Filipe tem plano de carreira definido"

- "Sevilha pressiona por Aboubakar"

- "Marcelo entrou na dança da moda"

- "Ronaldo arranca em grande"

Com LUSA.